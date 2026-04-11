Iran i preparativi per i negoziati a Islamabad | ruolo chiave di Vance – La diretta

A Islamabad, in Pakistan, si stanno svolgendo i preparativi ufficiali per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla guerra in atto. La sessione si svolgerà nelle prossime settimane e rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. Tra i protagonisti, un funzionario statunitense è stato indicato come figura chiave nel processo di dialogo.

Fervono i preparativi a Islamabad, in Pakistan, per i negoziati tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo del vicepresidente Usa, JD Vance, nell’aver spinto Stati Uniti e Iran verso una soluzione diplomatica al conflitto, affermando alla Cnn che il vicepresidente americano è stato fondamentale per l’avvio dei colloqui che prenderanno il via a Islamabad. Una fonte a conoscenza del processo negoziale ha riferito alla Cnn che, a loro avviso, saranno necessari alcuni giorni di trattative per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e che i funzionari pakistani sperano di poter convincere Vance a prolungare la sua permanenza nel Paese per contribuire al suo raggiungimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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