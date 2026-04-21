Negoziati tra Trump e Iran il presidente Usa ribadisce | Spero negozino altrimenti ci saranno problemi mai visti prima
Oggi il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di una delegazione ai negoziati con l’Iran, guidata dal vicepresidente. La rappresentanza comprende anche un inviato speciale e un emissario, quest’ultimo anche genero del presidente. In un messaggio pubblico, il presidente ha espresso l’auspicio che i colloqui si svolgano senza ostacoli, aggiungendo che, in caso contrario, si verificheranno problemi senza precedenti.
Oggi Trump ha annunciato l’invio della propria delegazione per i negoziati con L’Iran, guidata dal vicepresidente JD Vance e completata dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, emissario e genero di Trump. Teheran formalmente non comunica la presenza dei propri rappresentanti in Pakistan. Nelle prossime ore, riferisce il Wall Street Journal, la delegazione della Repubblica islamica – con il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf – sbarcherà a Islamabad. In base al programma anticipato da Al Jazeera, i due team dovrebbero arrivare praticamente in contemporanea per iniziare i colloqui alle 12 locali. L’incertezza e...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran
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Guerra Iran: attesa per il secondo round negoziati a Islamabad #guerrairan x.com