Oggi il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di una delegazione ai negoziati con l’Iran, guidata dal vicepresidente. La rappresentanza comprende anche un inviato speciale e un emissario, quest’ultimo anche genero del presidente. In un messaggio pubblico, il presidente ha espresso l’auspicio che i colloqui si svolgano senza ostacoli, aggiungendo che, in caso contrario, si verificheranno problemi senza precedenti.

Oggi Trump ha annunciato l’invio della propria delegazione per i negoziati con L’Iran, guidata dal vicepresidente JD Vance e completata dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, emissario e genero di Trump. Teheran formalmente non comunica la presenza dei propri rappresentanti in Pakistan. Nelle prossime ore, riferisce il Wall Street Journal, la delegazione della Repubblica islamica – con il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf – sbarcherà a Islamabad. In base al programma anticipato da Al Jazeera, i due team dovrebbero arrivare praticamente in contemporanea per iniziare i colloqui alle 12 locali. L’incertezza e...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Negoziati tra Trump e Iran, il presidente Usa ribadisce: “Spero negozino, altrimenti ci saranno problemi mai visti prima”

Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

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