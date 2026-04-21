Roma, 22 aprile 2026 – Nella giornata di oggi i negoziati con l’Iran si sono conclusi senza risultati concreti. Le parti coinvolte non hanno raggiunto accordi e il tavolo rimane vuoto. Il regime iraniano ha ribadito la richiesta di rimozione delle sanzioni economiche, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato l’estensione di un cessate il fuoco in alcune aree del paese.

Roma, 22 aprile 2026 – Fumata nera. Il regime degli ayatollah sembra avere lanciato un vero e proprio guanto di sfida al presidente Trump e al suo modo di comunicare, tenendo in stand-by fino all’ultimo la partecipazione della propria delegazione al secondo round di colloqui in Pakistan, previsto per questi giorni. E in serata Teheran comunica alla controparte statunitense, tramite un intermediario pakistano, che non sarà presente a Islamabad, oggi, e che al momento non vi è alcuna prospettiva di partecipare ai negoziati. E alla fine Trump decide di estende il cessate il fuoco. https:www.quotidiano.netvideoesteriiran-le-forze-usa-abbordano-petroliera-e-mandano-i-soldati-sul-ponte-r1m6goqk La sorte non guarda in faccia nessuno, il fuso orario neppure.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Negoziati Iran, il tavolo resta vuoto. Il regime chiede lo stop del blocco. Trump estende il cessate il fuoco

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

Notizie correlate

Iran: Trump estende il cessate il fuoco, i negoziati in Pakistan in stallo, portaerei Usa in rotta verso il Medio OrienteGiornata caotica e rissosa sul piano diplomatico quella conclusasi attorno alle trattative Usa-Iran, con il presidente americano Donald Trump che...

L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco. Trump: "Ma il nostro blocco resta in vigore"L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Medio Oriente, l'Iran allontana la speranza di sedere al tavolo dei negoziati; La guerra è quasi finita, il negoziato a distanza tra Washington e Teheran; 21 ore di colloqui, poi lo stop. Ecco perché Iran e Usa si sono alzati dal tavolo dei negoziati.

Negoziati Iran, il tavolo resta vuoto. Il regime chiede lo stop del blocco. Trump estende il cessate il fuocoRoma, 22 aprile 2026 – Fumata nera. Il regime degli ayatollah sembra avere lanciato un vero e proprio guanto di sfida al presidente Trump e al suo modo di comunicare, tenendo in stand-by fino ... quotidiano.net

Usa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di IslamabadGli occhi del mondo sono puntati tutti su Islamabad, capitale del Pakistan, dove nelle prossime ore potrebbero tenersi un secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, in guerra dallo scorso 28 f ... tpi.it

L'Iran ha infine annunciato oggi che considera la partecipazione ai negoziati una perdita di tempo facebook

Guerra in #Iran La guida suprema #Khamenei ha autorizzato i negoziati. Domani #Vance e il capo del Parlamento iraniano #Ghalibaf avranno un nuovo round di negoziati. #Trump “L’Iran non ha scelta se non l’accordo. In caso di fallimento pronto l’esercito”. x.com