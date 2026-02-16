NBA All Star Game 2026 | vince USA Stars ma protagonisti sono Wembanyama e Leonard

L'All Star Game 2026 della NBA si è concluso questa notte con la vittoria degli USA Stars, un risultato che ha attirato l’attenzione sui protagonisti della partita, Victor Wembanyama e Kawhi Leonard. La causa di questo interesse è stata la presenza di due giocatori che hanno brillato per le loro performance, portando energia e talento sul parquet durante il nuovo formato a tre squadre. Il match si è deciso in un finale avvincente, con Wembanyama che ha dimostrato tutta la sua abilità difensiva e Leonard che ha mantenuto il ritmo offensivo.

Si è tenuto questa notte l'ultimo atto dell'All Star Weekend, con l'All Star Game che si è caratterizzato per il suo nuovo formato con tre squadre, ennesima rivoluzione che spera di ridare interesse e credibilità a un evento che anno dopo anno sta perdendo entusiasmo. Per il pubblico, ma anche per chi scende in campo. A questo giro avevamo sul parquet due squadre "americane" e una composta dai giocatori stranieri dell'NBA. Un triangolare con finale tra le migliori due. Ecco come è andata. Nella prima partita in campo team USA Stars e team World, e sono i primi a imporsi per 37-35 dopo un tempo supplementare di 1'. NBA All Star Game 2026, il Team Vince batte il Team Melo nella finale delle Rising Stars Il Team Vince ha vinto contro il Team Melo nella finale delle Rising Stars all'NBA All Star Game 2026, disputata all'Intuit Dome di Los Angeles, a causa di una prestazione convincente dei giovani talenti del team vincente. NBA All-Star Weekend 2026 in diretta: Rising Stars e Celebrity Game Durante il weekend dell'NBA All-Star 2026, le semifinali del torneo Rising Stars hanno attirato l'attenzione dei tifosi, con il pubblico che ha seguito in diretta le sfide tra le giovani promesse.