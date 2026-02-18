Carlo Ferraioli vince il premio Ristorante dell’anno assegnato da Figec Abruzzo

Carlo Ferraioli, proprietario del ristorante di pesce a Pescara, ha ricevuto il premio “Ristorante dell’anno” perché il suo locale si distingue per la qualità dei piatti e l’attenzione ai clienti. La decisione è arrivata dopo una serie di visite e degustazioni condotte dai giornalisti enogastronomici della Figec Abruzzo, guidati da Donato Fioriti. Per Ferraioli, si tratta di un riconoscimento che premia anni di lavoro e passione nel settore della ristorazione.

La grande passione per la cucina marinara di Carlo Ferraioli, tramandata da generazione in generazione, è riuscita ad amalgamare alla perfezione tradizione ed innovazione Arriva per Carlo Ferraioli, storico ristoratore pescarese, titolare dell'omonimo ristorante di pesce, un nuovo importante riconoscimento, assegnato da un gruppo dei giornalisti enogastronomici della Figec Abruzzo, capitanato da Donato Fioriti. Ferraioli conquista il titolo di "Ristorante dell'anno": il locale rappresenta un punto di riferimento obbligato per i palati fini della ristorazione. La grande passione per la cucina marinara di Carlo Ferraioli, tramandata da generazione in generazione, è riuscita ad amalgamare alla perfezione tradizione e innovazione.