Nba i Thunder blindano primo posto ad Ovest e fattore campo ai playoff Ok Nuggets e Spurs

I Thunder hanno assicurato il primo posto nella Western Conference e il fattore campo nei playoff. La squadra ha ottenuto la qualificazione con diverse giornate di anticipo, rafforzando la propria posizione in classifica. I Nuggets e gli Spurs, altre squadre qualificatesi, hanno concluso la stagione regolare con risultati positivi e si preparano alle fasi finali del campionato. La regular season si è chiusa con queste promozioni e conferme nelle prime posizioni della conference.

Oklahoma City (Stati Uniti), 8 aprile 2026 – Dopo aver blindato un posto ai playoff ormai da tempo, gli Oklahoma City Thunder hanno messo in cassaforte anche la prima piazza in Western Conference e il miglior record-vittorie sconfitte di tutta la NBA, assicurandosi così il vantaggio del fattore campo in tutte le serie playoff fino alle eventuali Finals. Il sessantaquattresimo sigillo stagionale – settimo di fila – OKC lo ha inanellato all’Intuit Dome di Los Angeles battendo i Clippers con un netto 128-110: Il 69-49 di fine primo tempo, ha indirizzato con largo anticipo l’inerzia del match verso i campioni in carica, i quali nella ripresa si sono limitati a gestire il tesoretto facendosi trascinare dalle doppie di Chet Holmgren (30 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate date) e Shai Gilgeous-Alexander (20 punti e 11 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, i Thunder blindano primo posto ad Ovest e fattore campo ai playoff. Ok Nuggets e Spurs Nba, i Pistons blindano il primo posto ad Est travolgendo i Sixers. Jokic gela gli SpursLos Angeles (Stati Uniti), 5 aprile 2026 – È l’aritmetica certezza di chiudere la Eastern Conference al primo posto la sorpresa che i Detroit Pistons... NBA, ad Ovest vincono Spurs e Nuggets. Boston straripante contro gli Heat di FontecchioLos Angeles, 2 aprile 2026 – A poche gare dal termine della stagione regolare, continua la lotta a distanza per la seconda piazza della Western... Temi più discussi: ?OKC blinda il primo posto, Detroit ritrova Cunningham, 34a tripla doppia di Jokic; Nba, i Pistons blindano il primo posto ad Est travolgendo i Sixers. Jokic gela gli Spurs; Gli Oklahoma City Thunder blindano il primo posto nel seed. OKC Thunder record come solo i Bulls di Jordan e i Warriors di CurryPer il secondo anno di fila Oklahoma City Thunder chiude la regular season da miglior squadra dell’intera NBA. Il successo per 128-110 sui Los Angeles Clippers certifica la 64ª ... pianetabasket.com NBA, i risultati della notte (8 aprile): Thunder travolgenti, show di Fears e BrownSi sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e non sono mancate prestazioni dominanti e prove individuali di altissimo livello: i Minnesota ... oasport.it NBA - Ancora 4 partite per completare lo schieramento delle due conference: l'Ovest è più o meno fatto, East solita ressa finale tra Top 6 e Play-In - facebook.com facebook In un campionato di altissimo livello come l’NBA, vincere il titolo di MVP è molto complicato e chi ci riesce è spesso ricordato come uno dei più grandi di sempre. x.com