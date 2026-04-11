Con l’avvicinarsi della fine della regular season NBA, le squadre dell’Est stanno definendo le proprie posizioni per i playoff. Gli Hawks sono certi di qualificarsi, mentre Miami ha visto un giocatore di rilievo contribuire in modo decisivo alla vittoria. I match più recenti hanno portato a risultati che influenzeranno le classifiche finali, con le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni in vista dei prossimi incontri a eliminazione diretta.

New York (Stati Uniti), 11 aprile 2026 – Si avvicina sempre più il traguardo che sancisce la fine della regular season NBA e con esso anche gli ultimi verdetti in chiave playoff. In una nottata da ben quindici partite giocate, ad assicurarsi un posto ai playoff dell'Est senza passare dalle “Forche Caudine” del play-in sono stati gli Atlanta Hawks, che hanno superato 124-102 i Cleveland Cavaliers nel secondo match ravvicinato contro la franchigia dell’Ohio: trascinati dai 29 punti di CJ McCollum, gli Hawks hanno fatto il vuoto nel terzo quarto con un parziale di 35-17 e non si sono più voltati indietro. Questo ko relega i Cavs al quarto posto finale, dietro ai Knicks che hanno battuto Toronto 112-95 (13° successo di fila contro i canadesi) facendosi trascinare da Jalen Brunson (29 punti) e Karl-Anthony Towns (22 punti e 10 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, ad Est gli Hawks si assicurano i playoff. Un super Fontecchio trascina Miami

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NBA, i risultati della notte: Minnesota sbanca Houston, vittorie per Lakers, Hawks e SpursLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: Minnesota sbanca Houston, vittorie per Lakers, Hawks e Spurs ... sport.sky.it

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