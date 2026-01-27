La notte dell’NBA ha visto il ritorno dei Timberwolves, che hanno battuto i Golden State Warriors, interrompendo una serie negativa. Mitchell ha segnato 45 punti per i Cleveland Cavaliers, mentre i match hanno confermato l’equilibrio e la competitività del campionato. I risultati evidenziano l’importanza delle prestazioni individuali e del gioco di squadra in questa fase della stagione.

Si sono disputati sette match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e questa notte e a prendersi la scena sono soprattutto i Timberwolves, che travolgono Golden State 108-83 interrompendo una striscia di cinque sconfitte grazie al dominio sotto canestro di Gobert (15 punti, 17 rimbalzi) e al parziale di 21-4 che spacca la gara prima dell’intervallo. Una vittoria netta in una sfida priva di stelle — fuori Curry, Green ed Edwards — che rilancia Minnesota, mentre nel resto del programma spiccano il colpo di Atlanta su Indiana, il +37 di Charlotte su Philadelphia e l’esplosione da 45 punti di Mitchell nel successo di Cleveland. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 gennaio): Minnesota rialza la testa, Mitchell ne fa 45 per i Cavs

Nella notte del 2 gennaio, la regular season NBA 2025-2026 ha visto diverse partite, tra cui la prestazione di Kawhi Leonard con 45 punti che ha guidato i Clippers alla vittoria.

Nella notte si sono disputate sette partite della stagione NBA 2025-2026, offrendo diverse performance di rilievo.

