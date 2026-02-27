NBA i risultati della notte 27 febbraio | Philadelphia e Minnesota trascinano grandi sorprese

Nella notte dell’NBA, dieci partite hanno visto protagonisti alcuni giocatori in grande spolvero. Tyrese Maxey ha siglato un record di triple e contribuito alla vittoria dei 76ers contro Miami. I Timberwolves hanno invece ottenuto un successo contro i Clippers grazie ai 31 punti di Anthony Edwards. Le sfide hanno portato diverse sorprese negli incontri in programma.

Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e a brillare sono stati Tyrese Maxey, che ha stabilito un nuovo record di triple per i 76ers guidando Philadelphia al 124-117 su Miami, e Anthony Edwards, autore di 31 punti nella vittoria 94-88 dei Timberwolves sui Clippers. Successi importanti anche per Charlotte, Houston, San Antonio e Sacramento, mentre Phoenix ha battuto i Lakers all’ultimo secondo con la tripla di Royce O’Neale. A Philadelphia Tyrese Maxey firma una serata storica, superando il record di triple dei 76ers appartenuto a Allen Iverson e trascinando i Sixers al successo per 124-117 su Miami: per lui 28 punti, 512 dall’arco (tutte nel primo quarto) e 11 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

