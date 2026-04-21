Nazionale di basket sorde Procaccini nuovo allenatore | Una sfida che mi emoziona

La nazionale di basket sorde ha annunciato il cambio di guida tecnica, con Mauro Procaccini che ha assunto il ruolo di nuovo allenatore. In una dichiarazione, Procaccini ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza. Lo staff tecnico comprende altri membri che supporteranno il team nel percorso. La squadra si prepara a nuove competizioni e sfide, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

La Nazionale di basket sorde volta pagina: Mauro Procaccini è il nuovo capo-allenatore. Lo staff, composto dalle ex nazionali Maria Chiara Franchini (vice), e Valeria Battisodo (fisioterapista), è stato annunciato all’Hotel Charlie di fronte ad un folto pubblico, fra cui gli assessori allo sport Mila Della Dora e ai servizi sociali Luca Pandolfi. "Qui siete sempre le benvenute perché abbiamo compreso sin dal primo momento i valori che portate in campo e fuori: Pesaro vi accoglierà sempre come una famiglia", ha detto Della Dora. Il nuovo coach, che vanta un passato in serie A sia da giocatore che da allenatore, si è commosso: "Sono nato e cresciuto a Pesaro, imparando qui i fondamentali da maestri che hanno fatto la storia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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