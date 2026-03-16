Limatola presidente bis Provincia Grosseto | ko centrodestra con Casamenti Risultato che mi onora e mi emoziona

Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, è stato riconfermato presidente della Provincia di Grosseto dopo le elezioni. Il centrodestra, sostenendo Casamenti, ha subito una sconfitta in questo processo elettorale. Limatola ha dichiarato che il risultato lo onora e lo emoziona. La vittoria conferma la sua posizione nel ruolo di presidente provinciale.

GROSSETO – Francesco Limatola, centrosinistra, sindaco di Roccastrada, confermato presidente della Provincia di Grosseto. Per Limatola secondo mandato consecutivo alla guida di Palazzo Aldobrandeschi. (Foto Fb Francesco Limatola) Limatola, presidente bis, ha battuto Andrea Casamenti, centrodestra, sindaco di Orbetello, con 50.925 voti ponderati, contro i 45.786. Affluenza 95.25%. (Foto Fb sindaco Andrea Casamenti) Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana: “Congratulazioni a Francesco Limatola per la riconferma alla guida della Provincia di Grosseto. Un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni. A Francesco, con cui ho condiviso tante battaglie e tanti momenti di confronto, i miei migliori auguri di buon lavoro per continuare a servire la Provincia di Grosseto con passione e responsabilità”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Limatola presidente bis Provincia Grosseto: ko centrodestra con Casamenti. “Risultato che mi onora e mi emoziona” Articoli correlati Leggi anche: Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto Casamenti Leggi anche: Elezioni in Provincia. Limatola batte Casamenti e resta il presidente Aggiornamenti e notizie su Provincia Grosseto Temi più discussi: Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto Casamenti; Elezioni in Provincia. Limatola batte Casamenti e resta il presidente; Provincia di Grosseto | Limatola fa il bis E’ di nuovo presidente battuto Casamenti; Elezioni in Provincia Limatola batte Casamenti e resta il presidente. Ecco come sarà il consiglio provinciale del Limatola bisFrancesco Limatola è stato quindi confermato presidente della Provincia di Grosseto, al termine delle recenti elezioni provinciali. La vittoria della sua lista, La Provincia in Comune - Francesco Lim ... corrieredimaremma.it Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto CasamentiIl sindaco di Roccastrada supera dunque il collega che guida Orbetello confermando il controllo del centrosinistra sull'ente provinciale in un territorio dove il centrodestra governa i comuni più rile ... lanazione.it Francesco Limatola confermato alla guida della Provincia di Grosseto - x.com Congratulazioni a Francesco Limatola per la riconferma alla guida della Provincia di Grosseto. Un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni. A Francesco, con cui ho condiviso tante battaglie e tanti momenti di confronto, i miei migliori auguri di buon lavo - facebook.com facebook