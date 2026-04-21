Nautico e Galvani in visita alla finanza | l' incontro di sensibilizzazione sulla cultura della legalità

Nella mattinata di giovedì 16 aprile, gli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” hanno partecipato a un incontro presso gli uffici della finanza. Durante l'evento, sono stati affrontati temi legati alla legalità e al rispetto delle norme. Sono intervenuti rappresentanti delle forze di polizia e della finanza, che hanno illustrato le modalità di prevenzione e contrasto alle attività illecite.

Nella mattinata di giovedì 16 aprile, gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” di Trieste sono stati accolti presso la Stazione navale della guardia di finanza del capoluogo giuliano. L’iniziativa si è svolta nell’ambito delle celebrazioni della.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Torna il premio LeggiAmo a scuola: guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalitàIl comando provinciale della finanza di Como promuove una nuova edizione del concorso letterario "Premio LeggiAmo a Scuola. Azzardo e criminalità: ad Albignasego serata di sensibilizzazione sulla legalitàL’appuntamento, intitolato “La trappola criminale del gioco d’azzardo: rischi e pericoli”, si terrà lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 presso la Sala... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La mostra Una linea lunga un secolo allestita in Sala Fittke è stata prorogata fino a sabato 11 aprile 2026; Trieste, gli studenti del Nautico protagonisti di un progetto ambientale al Salone degli Incanti; Ambiente: Scoccimarro, studenti Nautico Ts ambasciatori sostenibilità; Formazione, Rosolen: istruzione nautica pilastro di innovazione. Nautico e Galvani in visita alla finanza: l'incontro di sensibilizzazione sulla cultura della legalitàNella mattinata di giovedì 16 aprile, gli studenti sono stati accolti presso la Stazione navale della guardia di finanza del capoluogo giuliano ... triesteprima.it Educazione ambientale, gli studenti del Nautico Galvani al fianco di Arpa FvgScoccimarro al Salone degli Incanti: le nuove generazioni ambasciatrici della sostenibilità tra scuola e tutela del territorio ... nordest24.it Giulianova, anno da incorniciare per il Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” Il 2025 ha fatto registrare risultati di assoluto rilievo facebook La Maddalena, i ragazzi del Nautico in crociera tra parchi e aree marine protette x.com