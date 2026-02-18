Azzardo e criminalità | ad Albignasego serata di sensibilizzazione sulla legalità

Il Comune di Albignasego ha organizzato una serata di sensibilizzazione sulla legalità, concentrandosi sul legame tra gioco d’azzardo e criminalità. La scelta deriva dai recenti episodi di illegalità legati al settore, che hanno coinvolto anche attività illegali nelle vicinanze. L’evento, realizzato con l’associazione Avviso Pubblico, mira a informare i cittadini sui rischi e sulle azioni di contrasto. La serata si svolgerà presso la sala comunale, aperta a tutti gli interessati a conoscere meglio il problema.

L’appuntamento, intitolato “La trappola criminale del gioco d’azzardo: rischi e pericoli”, si terrà lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 presso la Sala Verdi di Villa Obizzi ad Albignasego Il Comune di Albignasego, in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico, prosegue il percorso di sensibilizzazione sui temi della legalità con un incontro pubblico dedicato al contrasto del gioco d’azzardo. L’appuntamento, intitolato “La trappola criminale del gioco d’azzardo: rischi e pericoli”, si terrà lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 presso la Sala Verdi di Villa Obizzi. L’iniziativa mira ad analizzare le dinamiche del fenomeno e le sue ricadute sociali attraverso il contributo di esperti del settore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

