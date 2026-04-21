Nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, è stato annunciato un nuovo progetto legato a Naturalmente Pianoforte 2026, che si terrà dall'11 al 19 luglio. Andrea Scanzi ha firmato la direzione della manifestazione, contribuendo a definire la struttura dell'evento. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente in questa sede, dando il via alla fase organizzativa della rassegna.

Arezzo, 21 aprile 2026 – È Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena a fare da cornice all'annuncio di una collaborazione che segna un punto di svolta per Naturalmente Pianoforte 2026 (11 - 19 luglio). I l festival che trasforma il Casentino in un unico palcoscenico a cielo aperto, svela oggi l'anima della sua sezione letteraria e civile: sarà lo scrittore, autore e interprete teatrale Andrea Scanzi a curare la direzione de “ Gli Incontri - Le Parole”, insieme a don Luigi Verdi della Fraternità di Romena. Sei dialoghi nati per abbattere i confini tra pensiero e musica: «Ho accettato senza indugio la proposta di questa collaborazione, - spiega Andrea Scanzi - perché adoro la mia provincia e adoro Naturalmente Pianoforte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Naturalmente Piano, Andrea Scanzi firma la direzione de “Gli Incontri - Le Parole”

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