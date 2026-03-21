Andrea Pezzi ha dichiarato di aver sentito il bisogno di lasciarsi alle spalle la sua immagine televisiva e di andare oltre, cercando un nuovo percorso. Ha spiegato che alcuni incontri con donne hanno avuto un ruolo importante nel suo cambiamento. Attualmente, Pezzi si dedica principalmente a studi di filosofia, tecnologia e ai processi di evoluzione della società moderna.

Partiamo proprio da qui: dall'idea su cui ha basato il suo libro e che, in qualche modo, amplia nel suo spettacolo. Dove sta andando la nostra società? «Nel libro, creo un parallelo tra il viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca e quello che, invece, sta compiendo la nostra umanità. Nell'Odissea, Ulisse, ospite della corte dei Feaci, quando un aedo ricorda le sue gesta, si commuove, piange e si rende conto di essere un uomo finito e chiede aiuto per tornare a casa. La nostra società è proprio a questo punto: chiede aiuto per ritornare a casa perché ci siamo resi conto che la cultura occidentale è assolutamente tutta da ridiscutere. Non possiamo più andare avanti a pensare di colonizzare il mondo, conquistarlo per prendere risorse e ricchezze, facendo finta di possedere una superiorità morale che non abbiamo più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Pezzi: «Ho avuto il bisogno di uccidere l’Andrea Pezzi della tv e andare oltre. Gli incontri con alcune donne mi hanno cambiato la vita»

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