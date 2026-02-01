All’Officina dell’arte la mostra Lapsus | la natura morta riletta nel presente

Questa sera, alle 17,30, l’Officina dell’arte apre le porte alla mostra

Sabato 7 febbraio alle ore 17,30 all’Officina dell’arte si terrà l’inaugurazione della mostra "Lapsus" di Elia Bonetti. «Perché tornare alla natura morta nel 2025? Perché si tratta di un genere oggi largamente trascurato, marginale nel dibattito artistico contemporaneo, spesso relegato a una dimensione decorativa o percepito come anacronistico. Eppure, è proprio questa sua inattualità a renderlo fertile. La natura morta, con il suo statuto silenzioso e fuori moda, costringe a ripensare le coordinate stesse della visione, del tempo, della materia. Riprenderla oggi significa riattivare una tradizione pittorica per metterla in tensione con il presente, sollevando interrogativi fondamentali sul senso del dipingere e sul ruolo dell’immagine nella cultura visiva contemporanea», si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

