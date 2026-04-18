Venerdì 24 aprile 2026, alle 18:00, i Casoni della Fogolana a Codevigo ospiteranno la mostra intitolata Terra che cresce, dedicata ai margini della laguna. L’esposizione si concentrerà su opere che combinano pietra e elementi naturali, esplorando i confini tra natura e ambiente costruito. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data da definirsi, con ingresso gratuito.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 18:00, i Casoni della Fogolana a Codevigo presenteranno Terra che cresce, un percorso espositivo dedicato ai margini della laguna. La mostra, che si protrarrà fino al 20 settembre 2026, mette in luce il dialogo tra la stabilità dei cippi in pietra e la vitalità degli alberi di confine attraverso le visioni di Verrall e Giudici. L’esposizione propone una riflessione profonda su come lo spazio venga delimitato e vissuto nel territorio lagunare. Da un lato, l’opera di Verrall si concentra sulla componente biologica, rappresentata dal noce, una pianta che storicamente ha garantito utilità e continuità alla comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietra e natura: la mostra che sfida i confini della laguna

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