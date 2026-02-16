Ucraina | Allarme Volker sanzioni a Mosca a rischio e necessità di rafforzare NATO contro retorica nucleare europea

Volker ha avvertito che le sanzioni contro Mosca potrebbero essere revocate, creando incertezza sulla pressione economica all’Ucraina. La sua preoccupazione nasce dal fatto che alcuni paesi europei stanno riconsiderando le restrizioni, mentre la Russia continua a rafforzare le sue posizioni militari. Nel frattempo, ha sottolineato la necessità di aumentare la forza della NATO, soprattutto di fronte alle minacce nucleari di Mosca e alla retorica sempre più aggressiva di alcuni leader europei.