Ucraina | Allarme Volker sanzioni a Mosca a rischio e necessità di rafforzare NATO contro retorica nucleare europea
Volker ha avvertito che le sanzioni contro Mosca potrebbero essere revocate, creando incertezza sulla pressione economica all’Ucraina. La sua preoccupazione nasce dal fatto che alcuni paesi europei stanno riconsiderando le restrizioni, mentre la Russia continua a rafforzare le sue posizioni militari. Nel frattempo, ha sottolineato la necessità di aumentare la forza della NATO, soprattutto di fronte alle minacce nucleari di Mosca e alla retorica sempre più aggressiva di alcuni leader europei.
Volker Lancia l’Allarme: NATO da Rinforzare, Retorica Nucleare Europea a Rischio e il Dilemma delle Sanzioni a Mosca. L’ex inviato delle Nazioni Unite per l’Ucraina, l’ambasciatore Volker, ha espresso profonda preoccupazione per un possibile allentamento delle sanzioni contro la Russia da parte dell’Unione Europea una volta concluso il conflitto in Ucraina, avvertendo che tale mossa potrebbe minare la coesione della NATO e favorire un pericoloso riavvicinamento economico con Mosca. Parallelamente, ha sottolineato la necessità di rafforzare l’Alleanza Atlantica, in un contesto europeo segnato da una preoccupante retorica nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all’occidente di “rafforzare le sanzioni contro Mosca”
Durante la sua visita a Cipro, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la volontà di continuare a lottare per la vittoria sulla Russia.
