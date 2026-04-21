Un attore canadese di 29 anni, recentemente visto in un film di Pauline Loquès, ha ottenuto riconoscimenti importanti come il César per la Miglior Opera prima e il Miglior Attore, oltre al Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma. Tra i suoi prossimi impegni, figurano ruoli accanto a Marion Cotillard nel film Milo di Nicole Garcia e nel nuovo progetto di Tom Ford, Cry to Heaven. Il suo debutto italiano è previsto per il 30 aprile.

(askanews) – Nino, il film di Pauline Loquès interpretato da Théodore Pellerin, ha vinto i César per la Miglior Opera prima e il Miglior Attore, oltre al Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma, e ora arriva nei cinema italiani, il 30 aprile. L’attore, che aveva avuto anche il premio come Migliore Attore Rivelazione della Semaine de la critique all’ultimo festival di Cannes, è venuto a Roma a presentarlo. Chi è Nino. Pellerin interpreta un giovane parigino che alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno viene travolto da una notizia devastante. Quella vita fatta di decisioni rimandate, indolenza, un po’ di passività, riceve uno scossone.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nato in Canada 29 anni fa, lo vedremo presto anche accanto a Marion Cotillard in Milo di Nicole Garcia e nel nuovo film di Tom Ford Cry to Heaven

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