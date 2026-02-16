Adele è a Roma per le riprese del nuovo film di Tom Ford
Adele è arrivata a Roma per partecipare alle riprese del nuovo film di Tom Ford. La cantante britannica, che ha preso una pausa dalla musica, è stata vista passeggiare tra le vie della città, dove si sta girando il film intitolato Cry to Heaven. È stata fotografata mentre si dirigeva verso il set, con un’aria tranquilla e vestiti informali.
Adele si trova a Roma: la cantautrice britannica, al momento in pausa dalla musica, è stata avvistata e fotografata per le strade della Capitale, dove è atterrata per le riprese del nuovo film diretto dallo stilista e regista Tom Ford, Cry to Heaven. Fan e fotografi hanno intercettato la superstar, che, al termine della sua residency a Las Vegas, ha annunciato di voler trascorrere del tempo lontana dallo studio di registrazione, sabato 14 febbraio. La musicista è uscita dal ristorante Il Bolognese con una sciarpa Burberry avvolta intorno alla testa, per celare la propria identità. Ad attenderla c’era una limousine, ferma lungo il marciapiede. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
