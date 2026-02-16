Adele è a Roma per le riprese del nuovo film di Tom Ford

Adele è arrivata a Roma per partecipare alle riprese del nuovo film di Tom Ford. La cantante britannica, che ha preso una pausa dalla musica, è stata vista passeggiare tra le vie della città, dove si sta girando il film intitolato Cry to Heaven. È stata fotografata mentre si dirigeva verso il set, con un’aria tranquilla e vestiti informali.

Adele si trova a Roma: la cantautrice britannica, al momento in pausa dalla musica, è stata avvistata e fotografata per le strade della Capitale, dove è atterrata per le riprese del nuovo film diretto dallo stilista e regista Tom Ford, Cry to Heaven. Fan e fotografi hanno intercettato la superstar, che, al termine della sua residency a Las Vegas, ha annunciato di voler trascorrere del tempo lontana dallo studio di registrazione, sabato 14 febbraio. La musicista è uscita dal ristorante Il Bolognese con una sciarpa Burberry avvolta intorno alla testa, per celare la propria identità. Ad attenderla c’era una limousine, ferma lungo il marciapiede. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Adele è stata vista a Roma mentre partecipava alle riprese del nuovo film di Tom Ford, intitolato Cry to Heaven.

Tom Ford torna alla regia con il suo primo film in dieci anni, intitolato Cry To Heaven, ambientato tra Roma e Caserta.

