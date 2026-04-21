Il 21 aprile si celebra il Natale di Roma, che quest’anno raggiunge i 2779 anni. In occasione di questa ricorrenza, Sport e Salute, la società statale dedicata allo sviluppo dello sport in Italia, ha pubblicato un video di auguri rivolto alla Capitale. La giornata viene ricordata come un momento di festa per la città, con iniziative e celebrazioni che si svolgono in diverse parti della città.

Il 21 aprile è il Natale di Roma che compie 2779 anni. Ecco gli auguri di Sport e Salute, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia. Un video con immagini mozzafiato e questi versi per un "buon compleanno" speciale per la città eterna. All’alba è concentrazione prima del via. A mezzogiorno è ritmo che spinge. La sera è battito che resta. Lo sport non è solo movimento. È memoria che accelera. È il passato che si rimette in gioco e ispira il futuro. Ogni passo, ogni salto, ogni impatto è lo stesso gesto di sempre, con una nuova energia. Lo Sport è vita! La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto GUARDA La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Natale di Roma, il video di Sport e Salute per il compleanno della Capitale

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