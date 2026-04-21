In occasione del Natale di Roma, un ex calciatore francese ha condiviso sui social un messaggio dedicato alla città in cui ha vissuto e giocato. Il post si presenta come un omaggio personale, con parole e immagini che richiamano il legame tra l’atleta e la capitale italiana. La celebrazione si inserisce nelle tradizionali manifestazioni di questa ricorrenza, che ogni anno richiamano l’attenzione su Roma.

Ci sono legami che sembrano non finire mai, proprio come quello tra Roma e Vincent Candela. Proprio oggi, giorno in cui si festeggia il Natale di Roma, l’ex calciatore francese ha pubblicato sui propri social un post che rende omaggio alla Capitale. In pochi secondi ha fatto il giro del web sorprendendo tutti i tifosi giallorossi. La descrizione aggiunta non è soltanto per augurio, ma conferma l’amore indissolubile di chi ha scelto questa città come seconda casa. Un amore iniziato ormai trent’anni fa quando arrivò a Roma per cercare di rinforzare la fascia sinistra della squadra. Da quel momento città e atleta si sono legati per la vita. “...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - “Auguri Roma Mia”: il regalo speciale di Candela per il compleanno della Capitale

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