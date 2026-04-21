Natale di Roma 2026 | oggi 21 aprile la città festeggia con eventi gratis per tutti

Oggi Roma festeggia il 2779° anniversario della sua fondazione con una serie di eventi gratuiti aperti a tutti. La città si anima con spettacoli, mostre e iniziative culturali che coinvolgono diversi quartieri. La celebrazione, in programma per tutta la giornata, include attività per diverse età e interessi, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori in una giornata di momenti condivisi.

Roma si prepara a vivere oggi il 2779° anniversario della sua fondazione con una giornata di festa aperta a tutti: per il Natale di Roma del 21?aprile 2026, le strade, le piazze e i musei dell’Urbe si animano di concerti, rievocazioni storiche e visite guidate senza biglietto, offrendo a residenti e turisti l’occasione di immergersi nella storia millenaria della capitale in chiave pop e totalmente gratuita. Natale di Roma 2026 tra storia, musica, spettacolo e cultura a porte aperte: visite e mostre gratuite. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il weekend che precede il 21?aprile ha già dato il via a una serie di rievocazioni organizzate dal Gruppo Storico Romano: più di 1.🔗 Leggi su Funweek.it

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Temi più discussi: Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la Capitale; Natale di Roma 2026; 2779° NATALE DI ROMA; Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna.

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Oggi celebriamo il Natale di Roma. Lo sapevate che, secondo la leggenda Roma è stata fondata il 21 aprile del 753 a.C. “Chi ha radici forti, guarda lontano”: un invito a ricordare le nostre origini e a guardare al futuro con saggezza. Roma ci insegna che la sto - facebook.com facebook

Buona sera naviganti tra i #VentagliDiParole! Domani festeggeremo il Natale di Roma con un nuovo viaggio. Parleremo di Roma con #LEternaBellezza Ma non solo! Sbizzarritevi! Vi aspetto x.com