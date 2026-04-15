Natale di Roma 2026 il 21 aprile concerti gratis e visite speciali

Il 21 aprile 2026 si celebra il 2779° anniversario della fondazione di Roma. In questa occasione, Roma Capitale organizza numerose iniziative culturali gratuite che coinvolgono diversi spazi della città, tra cui il Campidoglio e il centro storico. Tra gli eventi previsti ci sono concerti e visite speciali aperti al pubblico, con l’obiettivo di festeggiare la ricorrenza attraverso attività culturali distribuite nelle principali location della capitale.

Roma, 15 aprile 2026 – In occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove per il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in diversi luoghi della città, dal Campidoglio a numerosi spazi del centro storico. Gli appuntamenti, curati dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, sono pensati per raccontare e celebrare la storia millenaria dell’Urbe, intrecciando tradizione istituzionale, musica e partecipazione collettiva. “Quest’anno il Natale di Roma si arricchisce dei concerti musicali...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: 7 zone, rifiuti speciali gratis il 21 febbraio.Sabato 21 febbraio 2026, i cittadini romani avranno l'opportunità di partecipare all'iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, una... Pasqua nei Musei 2026 a Roma: eventi gratis, visite guidate e aperture straordinarieRoma, 31 marzo 2026 – Da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile torna l’appuntamento con “Pasqua nei Musei”, un fitto programma di aperture straordinarie,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: XXVI Edizione del Natale di Roma con il Gruppo Storico Romano; Natale di Roma 2026, tutti gli eventi nel fantastico appuntamento; Natale di Roma, torna il torneo di rugby inclusivo; Festival dell’Olio di Roma IGP: un mese di eventi per il Natale di Roma. Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it Sport: torna torneo Rugby inclusivo Natale di Roma, 19 aprile al campo dell’UnioneIl Torneo inclusivo Natale di Roma torna il 19 aprile 2026 con squadre di rugby integrato da tutta Italia e dall'estero. romadailynews.it Buon Natale di Roma! Dal 19 al 22 aprile, in occasione del 2779° anniversario della fondazione della Città, un ricco programma di iniziative culturali gratuite attraversa la città, tra musica, visite guidate, presentazioni editoriali e itinerari tematici! bit.ly/3QcPjNl x.com 18-21 aprile: Natale di Roma - XXVI edizione - Rievocazione del Gruppo Storico Romano Roma torna a essere Roma per il suo 2779esimo compleanno, con la XXVI edizione del Natale di Roma, il più grande evento al mondo dedicato alla rievocazione storic - facebook.com facebook