Natale di Roma | sai perchè si festeggia il 21 Aprile?

Il 21 aprile nella capitale italiana si celebra il “Natale di Roma”, una ricorrenza che ricorda l’anniversario della fondazione della città. Questa data rappresenta l’evento storico che, secondo la tradizione, segna la nascita di Roma come insediamento. La festa viene osservata con diverse cerimonie e manifestazioni che richiamano la storia antica e le radici della città. La ricorrenza è molto sentita e rappresenta un momento di identità collettiva.

Il 21 aprile nella capitale si celebra il “ Natale di Roma ”, ovvero l’ anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21 aprile e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! Il 21 aprile 2021 Roma festeggia il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: Kikapress Natale di Roma: perché si festeggia il 21 aprile?. Il “ Natale di Roma ” si festeggia il 21 aprile di ogni anno. È questa la data nella quale, secondo la tradizione, la Capitale sarebbe stata fondata da Romolo, nel 753 a.🔗 Leggi su Funweek.it APRIAMO I REGALI DI BABBO NATALE E GLI FACCIAMO I BISCOTTI ALLA VIGILIA DI NATALE... Notizie correlate Natale di Roma 2026, il 21 aprile concerti gratis e visite specialiRoma, 15 aprile 2026 – In occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove per il 21 aprile, giorno del Natale... Sai perché Via del Corso si chiama così? C’entra il Carnevale di RomaTra le strade più famose di Roma c’è sicuramente Via del Corso, che ogni giorno viene attraversata da migliaia di persone, romani e turisti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 2779° Natale di Roma; Festival dell'Olio di Roma IGP, la prima edizione in occasione del Natale di Roma: ecco il programma dal 10 al 21 aprile; Nasce il Festival dell'Olio di Roma IGP: cosa succede dal 10 al 21 aprile tra i monumenti della Capitale; Natale di Roma al Circo Massimo. Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratisNatale di Roma 2026, il 21 aprile Roma celebra il 2779° anniversario con cerimonie in Campidoglio, visite gratis e concerti diffusi nel centro. ilquotidianodellazio.it 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuiteDal 19 al 22 aprile, un ricco cartellone di attività tra storia, arte e intrattenimento musicale nelle piazze della città. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito ... romatoday.it Roma World celebra il Natale di Roma ift.tt/uaxq4W2 x.com Celebriamo il Natale di Roma con una programmazione speciale in due serate tra storia, meraviglia e scoperta. Un viaggio immersivo nel cuore dell’antica Roma, tra nuove rivelazioni archeologiche, grandi capolavori e racconti che continuano a vivere nei se facebook