naspi e cassa integrazione in calo cosa sta succedendo e cosa dicono i dati inps

I dati pubblicati dall’Inps evidenziano una riduzione delle istanze di Naspi e di cassa integrazione. In particolare, si registra un calo delle domande di sostegno al reddito per disoccupazione e per le aziende che hanno richiesto la Cig. Questi numeri indicano una diminuzione degli interventi da parte dello Stato e delle aziende nel settore degli ammortizzatori sociali.

Il mercato del lavoro italiano mostra segnali incoraggianti sul fronte della cassa integrazione guadagni (Cig). L’Inps ha pubblicato il 20 aprile 2026 i dati dell’Osservatorio Cig e Naspi: le ore autorizzate di integrazione salariale risultano in calo nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In diminuzione anche i beneficiari della Naspi rispetto al 2024. Il tiraggio effettivo della Cig. Tra gli indicatori più significativi emersi dall’Osservatorio vi è il cosiddetto tiraggio effettivo della Cig, ossia il rapporto tra le ore realmente utilizzate dalle imprese e quelle autorizzate dall’ Inps. I valori degli ultimi due anni a confronto: nel 2024 il tiraggio effettivo era al 28,3%;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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