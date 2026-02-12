Cosa sta succedendo alla Hoepli di Milano | la liquidazione e i suoi 90 dipendenti a rischio cassa integrazione

La Hoepli di Milano rischia di chiudere definitivamente. La storica casa editrice sta attraversando una crisi che potrebbe portare alla liquidazione. Al momento, 89 dipendenti sono in cassa integrazione e aspettano notizie sulla loro sorte. La situazione è tesa e nessuno sa ancora come andrà a finire.

