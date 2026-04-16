Milano e Lombardia affitti in lieve calo per la prima volta | cosa sta succedendo

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare in Lombardia ha registrato un leggero calo dei canoni di affitto, mentre i prezzi di vendita hanno mostrato variazioni diverse. A Milano, si osserva una tendenza simile, con i valori degli affitti che sono diminuiti leggermente rispetto al periodo precedente. Questi dati rappresentano una novità rispetto agli andamenti degli ultimi anni, segnando una prima diminuzione dei canoni di locazione nella regione.

Nei primi tre mesi del 2026 il mercato immobiliare lombardo mostra andamenti diversi per i prezzi di vendita e i canoni di affitto. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i primi sono aumentati in modo netto (+7,6%), mentre i secondi hanno registrato - per la prima volta negli ultimi anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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