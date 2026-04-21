Nasconde la droga in un vaso e viene inseguito nel quartiere | arrestato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Voltri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo le forze dell’ordine, aveva nascosto la droga in un vaso e, alla vista degli agenti, ha tentato di scappare nel quartiere. Durante il tentativo di fuga, ha opposto resistenza e ha provocato lievi lesioni a un agente.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa è l’accusa nei confronti di un 27enne marocchino, finito in manette a Voltri.Durante un servizio di controllo gli agenti di polizia hanno controllato due persone presenti nel dehor di un bar.🔗 Leggi su Genovatoday.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Droga in un vaso, arrestato 64enneNel pomeriggio del 2 febbraio 2026, a Carosino, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato in flagranza di reato un 64enne... Leggi anche: Posillipo: inseguito dalla polizia, non si ferma e viene arrestato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corriere della droga in manette. Nascondeva sei chili di marijuana; BRISKA FIUTA LA DROGA NELLO SCOOTER: 28ENNE TROVATO CON 200 GRAMMI DI MARIJUANA E HASHISH. ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO; Monteverde, nasconde sei chili di hashish nel frigorifero tra la verdura; Nasconde la droga dentro il gesso e cerca di introdurla nel carcere. Fiume di droga in porto. Panetti di cocaina nascosti in un container tra i mobili per la casaUn fiume di droga nascosto tra mobili e arredi per la casa. Ben 65 chili di cocaina purissima sono stati rinvenuti durante l’operazione del comando provinciale della Guardia di finanza e personale del ... lanazione.it Siena: nasconde droga nel gesso del braccio per portarla al marito in carcere, fermata dalla Polizia PenitenziariaHa tentato di portare della droga al marito detenuto nel carcere di Siena, ma l’ingegnoso tentativo è stato scoperto dagli attenti controlli della Polizia Penitenziaria. La sostanza stupefacente era s ... radiosienatv.it Quello che si nasconde dietro le vaschette di carne in offerta nei supermercati è un incubo che non avreste mai voluto conoscere. Sapevate che in alcuni casi la carne può essere vecchia di due anni, "ripulita" e rimessa in vendita con etichette false Un’indagi facebook #Marocchi dice la sua sulla Juve ‘Spalletti nasconde i difetti’ x.com