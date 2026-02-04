Droga in un vaso arrestato 64enne

Nel pomeriggio del 2 febbraio, i Carabinieri di San Giorgio Jonico hanno arrestato un uomo di 64 anni a Carosino. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in possesso di droga nascosta in un vaso. Durante un normale controllo, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti che l’uomo stava probabilmente spacciando, confermando il sospetto di un’attività illecita. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Nel pomeriggio del 2 febbraio 2026, a Carosino, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato in flagranza di reato un 64enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli di routine disposti dall'Arma nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive. Durante il controllo domiciliare, l'uomo avrebbe manifestato fin da subito un evidente stato di agitazione, atteggiamento che ha insospettito i militari dell'Arma, inducendoli ad approfondire l'attività con una perquisizione personale e domiciliare.

