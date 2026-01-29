Non solo cibo | l' artigianato cesenate punta al marchio d' origine Così proteggiamo l' identità locale

Le aziende artigiane di Cesena si preparano a richiedere un marchio di origine per proteggere i loro prodotti. Confartigianato Cesena spiega che questa mossa serve a difendere l’identità locale e il “saper fare” della zona. L’obiettivo è portare sotto tutela europea le lavorazioni tipiche, per far sì che il lavoro artigiano di Cesena venga riconosciuto e tutelato come merita.

Il gruppo di presidenza di Confartigianato: "Dal 2025 tutele europee per oltre 250 specializzazioni, ma servono fondi pubblici per aiutare le piccole realtà" Valorizzare il "saper fare" cesenate portandolo sotto l'ombrello delle tutele europee. È questo l'obiettivo sottolineato da Confartigianato Cesena in merito all'introduzione delle indicazioni geografiche (Ig) per i prodotti artigianali e industriali. Una mossa definita "strategica" dal gruppo di presidenza, composto da Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati, per rafforzare l'identità dei territori e sostenere la competitività delle micro e piccole imprese locali.

