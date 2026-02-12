Diritti dell’infanzia UNICEF Italia | al via corso Officine UNICEF – Special Edition 

L’Unicef Italia ha aperto le iscrizioni per la seconda edizione delle “Officine UNICEF – Special Edition”. Il corso si concentra sulla partecipazione di bambini e ragazzi nelle decisioni che li coinvolgono. L’obiettivo è rafforzare la loro voce, in linea con l’articolo 12 della Convenzione ONU. Il percorso formativo si focalizza sull’advocacy e sulla difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

dedicate al tema della partecipazione di bambini e ragazzi.. L’ UNICEF Italia annuncia l’avvio della seconda edizione delle Officine UNICEF – Special Edition,  un percorso formativo dedicato quest’anno al tema “L’advocacy per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con un focus specifico sulla partecipazione attiva di bambini e ragazzi  nelle decisioni che li riguardano, un principio cardine sancito dall’articolo 12 della Convenzione ONU che guida l’advocacy per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’intero percorso formativo. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la  Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,  insieme alle  Osservazioni Conclusive  e ai  Commenti Generali  del Comitato ONU, offrendo ai partecipanti strumenti e conoscenze per comprendere e mettere in pratica attività di advocacy capaci di incidere su leggi, politiche e prassi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

