Diritti dell’infanzia UNICEF Italia | al via corso Officine UNICEF – Special Edition 

L' UNICEF Italia annuncia l'avvio della seconda edizione delle Officine UNICEF – Special Edition, un percorso formativo dedicato quest'anno al tema "L'advocacy per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", con un focus specifico sulla partecipazione attiva di bambini e ragazzi nelle decisioni che li riguardano, un principio cardine sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU che guida l'advocacy per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'intero percorso formativo. "L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere e valorizzare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, insieme alle Osservazioni Conclusive e ai Commenti Generali del Comitato ONU, offrendo ai partecipanti strumenti e conoscenze per comprendere e mettere in pratica attività di advocacy capaci di incidere su leggi, politiche e prassi.

Il Ministro Pichetto Fratin ha incontrato una delegazione di UNICEF Italia per affrontare il tema dei diritti dell’infanzia in relazione alla crisi climatica.

