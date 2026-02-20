A Sanremo le eccellenze agroalimentari di un' azienda di Bovino
A Sanremo, Tenute Cocconi di Bovino partecipa come partner di Casa Sanremo 2026, portando le sue eccellenze agroalimentari. La decisione deriva dalla qualità dei prodotti provenienti dai Monti Dauni, che hanno conquistato il settore. L’azienda foggiana ha scelto di portare in scena le sue specialità, come formaggi e salumi, per mostrare il meglio della tradizione locale. La presenza di Tenute Cocconi al festival rappresenta un’occasione concreta per valorizzare le produzioni di Capitanata. La loro partecipazione si concretizza in un appuntamento che attirerà molti visitatori.
C’è un pezzo autentico di Capitanata che quest’anno sarà protagonista a Sanremo. Tenute Cocconi, azienda con sede a Foggia e operativa sui Monti Dauni, a Bovino, sarà partner di Casa Sanremo 2026, portando nel salotto più esclusivo del Festival una selezione di eccellenze agroalimentari che partono proprio da questa terra. La presenza a Casa Sanremo non si limiterà alla sponsorship istituzionale. Tenute Cocconi sarà infatti sponsor della chef Alba Marte durante gli eventi collaterali al Festival, in particolare nelle cene di gala organizzate al Morgana Bay, dove i prodotti del brand saranno selezionati e valorizzati direttamente dalla chef all’interno dei menu ufficiali delle serate.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
