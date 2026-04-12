Travelexpo chiude puntando sui territori | nasce Etic la piattaforma per attrarre investimenti

La ventottesima edizione di Travelexpo si è conclusa dopo tre giorni di incontri e confronti tra operatori, istituzioni e imprese del settore turistico. La manifestazione si è svolta presso il CDSHotels Città del Mare di Terrasini e si è concentrata sulla promozione di progetti e iniziative legate ai territori. Tra le novità presentate c’è la nascita di Etic, una piattaforma dedicata ad attrarre investimenti nel settore.

Si chiude con un bilancio orientato alla progettualità la ventottesima edizione di Travelexpo, la Borsa globale dei turismi che per tre giorni ha riunito al CDSHotels Città del Mare di Terrasini operatori, istituzioni e imprese del settore. A segnare questa edizione è soprattutto il debutto di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Bordighera punta ai fondi UE: nasce l’Ufficio per attrarre investimentiMarzia Baldassarre, candidata sindaco di Bordighera con la lista civica Bordighera Domani, propone l’istituzione di un Ufficio Europa permanente per... Legge sui Data center, regole più semplici per attrarre investimenti. Parla Pastorella (Az)Con la legge delega sui data center, approvata alla Camera, l’Italia punta a semplificare le autorizzazioni e attrarre investimenti.