Narcotizzano proprietario e cani e rubano delle vetture | colpo in un' officina di Roccadaspide

Nella notte, a Roccadaspide, un'officina e concessionaria di auto è stata oggetto di un tentativo di furto. I ladri hanno sprayato, probabilmente con uno spray narcotizzante, il proprietario e i cani presenti sul posto, prima di portare via diverse vetture. Dopo aver agito, gli sconosciuti sono fuggiti lasciando dietro di sé tracce che ora sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Ladri in azione, nella notte, a Roccadaspide. I malviventi hanno preso di mira una officina e concessionaria di auto: dopo aver narcotizzato, presumibilmente con dello spray, il proprietario e i suoi cani, ignoti hanno portato via diverse vetture, per poi far perdere le loro tracce. La.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Collina Primosole, sequestrata una officina di carrozzeria abusiva: denunciato il proprietarioNella zona Collina Primosole la polizia locale ha scoperto un'officina abusiva di carrozzeria e verniciatura. Rifiuti speciali abbandonati in un’officina di Garbagnate Milanese: 16.500 euro di multa al proprietarioGarbagnate Milanese (Milano), 15 aprile 2026 – Blitz della polizia locale di Garbagnate Milanese in un’officina, scoperto un deposito incontrollato... Contenuti utili per approfondire Prendersi cura davvero del cane: benessere, etologia e obblighi del proprietarioImmagina di aprire la porta di casa dopo una lunga giornata. Il tuo cane, Zoe, è lì che ti aspetta: scodinzola, ti guarda con occhi pieni di affetto e rilancia il gioco con un peluche logoro. Ma ... repubblica.it Educare e socializzare il cane: le basi per una vita serena insiemeQuesto modulo dell’Academy del Cane dedicato all’educazione e socializzazione del cane è pensato come un viaggio a tappe, in cui ogni lezione aggiunge un tassello alla relazione con il quattrozampe. repubblica.it