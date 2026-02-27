Collina Primosole sequestrata una officina di carrozzeria abusiva | denunciato il proprietario

Nella zona Collina Primosole, la polizia locale ha sequestrato un'officina di carrozzeria e verniciatura gestita senza autorizzazioni. Il proprietario dell’attività è stato denunciato per aver operato illegalmente. L'operazione ha portato alla scoperta di un’attività non in regola con le norme previste. La polizia ha provveduto al sequestro dei mezzi e delle attrezzature presenti nel locale.

Nella zona Collina Primosole la polizia locale ha scoperto un'officina abusiva di carrozzeria e verniciatura. L'attività, gestita da un uomo di 63 anni, C.F.le iniziali, priva di iscrizione al registro delle imprese artigianali e senza la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Pedara, sequestrata officina meccanica abusiva: denunciato il titolareI carabinieri della compagnia di Acireale, denunciato due persone e sequestrato un’officina meccanica abusiva a Pedara. Leggi anche: Sequestrata una discarica abusiva a Carini, denunciato un cinquantenne