Compra un muletto online ma è una truffa Denunciato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Romanengo dopo aver tentato di vendere un muletto online e aver truffato un acquirente. La vittima aveva acquistato l’auto, ma il venditore scomparso nel nulla. I militari, dopo un’indagine, hanno scoperto che si trattava di una truffa e hanno messo le mani sul responsabile, che ora rischia un processo.

Romanengo, 5 febbraio 2026 – Compra un muletto su un sito di e-commerce, ma è tutta una truffa. Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato un uomo di 39 anni, con precedenti, residente nel cremasco, ritenuto responsabile di una truffa commessa sul web. La querela. L’indagine ha preso avvio a seguito della querela presentata a metà novembre scorso da un uomo del posto che, pochi giorni prima, su un sito di e-commerce, ha notato una proposta di vendita di un muletto elettrico e, visto che era di suo gradimento e il prezzo era conveniente, ha contattato il venditore per chiedere informazioni sulla disponibilità del prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

