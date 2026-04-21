Napoli turista uccisa da una statuetta caduta da un balcone | chiesto il processo per i genitori del 13enne

Una turista padovana è morta nei Quartieri Spagnoli di Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta caduta da un balcone. L’incidente è avvenuto mentre passeggiava nella zona, causando il decesso sul colpo. I genitori di un ragazzo di 13 anni, coinvolto nell’accaduto, sono stati chiamati a processo. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti legali sulla dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nei Quartieri Spagnoli. Una visita a Napoli si è trasformata in tragedia per Chiara Jaconis, turista padovana, colpita mortalmente alla testa da un oggetto precipitato dall’alto mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. L’impatto, causato da una statuetta pesante, non le ha lasciato scampo: la giovane è deceduta poche ore dopo in ospedale. La richiesta della Procura. La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per i genitori del ragazzo di 13 anni ritenuto responsabile del gesto, avvenuto il 15 settembre 2024. Nei loro confronti si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso, con l’accusa di non aver vigilato adeguatamente sul figlio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, turista uccisa da una statuetta caduta da un balcone: chiesto il processo per i genitori del 13enne Notizie correlate Chiara Jaconis uccisa da una statuina a Napoli, chiesto il processo per i genitori del bimbo: “Noi estranei”Per la morte di Chiaia Jaconis il 15 settembre 2024 a Napoli, la Procura chiede il processo per i genitori del bimbo scagionato perché minore di 14... Chiara Jaconis uccisa da una statuetta, i genitori del 13enne indagato: «Mai perso di vista i nostri figli, c'era una poltrana davanti alle finestre»A distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto i Quartieri Spagnoli (Napoli), i genitori del bambino ritenuto responsabile della morte di Chiara...