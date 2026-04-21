Chiara Jaconis uccisa da una statuina a Napoli chiesto il processo per i genitori del bimbo | Noi estranei

A Napoli, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori di un bambino per la morte di una donna, avvenuta il 15 settembre 2024. La morte è stata causata da una statuina caduta, che ha provocato gravi ferite alla donna. I genitori sono stati ritenuti estranei all'incidente poiché il loro figlio, minore di 14 anni, è stato scagionato dall'accusa. La richiesta di processo è stata avanzata in sede giudiziaria.

Per la morte di Chiaia Jaconis il 15 settembre 2024 a Napoli, la Procura chiede il processo per i genitori del bimbo scagionato perché minore di 14 anni. Loro: "Noi totalmente estranei".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiara Jaconis, turista uccisa a Napoli: non imputabile il 13enne che lanciò la statuina"Non luogo a procedere per età non imputabile" per il 13enne che avrebbe lanciato la statuina. Chiara Jaconis uccisa da una statuetta, i genitori del 13enne indagato: «Mai perso di vista i nostri figli, c'era una poltrana davanti alle finestre»A distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto i Quartieri Spagnoli (Napoli), i genitori del bambino ritenuto responsabile della morte di Chiara... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiara Jaconis, raccolta fondi a sostegno dei bambini autistici per ricordare la 30enne uccisa dalla statuina lanciata da un balcone; VIDEO | L'omaggio del Fermi per Chiara Jaconis: il commosso ricordo della sua scuola; Chiara Jaconis, un albero e una targa al liceo Fermi per ricordare la 30enne: Il suo sorriso è ancora in questi corridoi; Chiara Jaconis, chiesto il processo per i genitori del bambino che avrebbe lanciato dal balcone la statuina che l'ha uccisa. Chiara Jaconis uccisa da una statuina a Napoli, chiesto il processo per i genitori del bimbo: Noi estraneiPer la morte di Chiaia Jaconis, la turista 30enne di Padova, uccisa da una statuina caduta dall'alto ai Quartieri Spagnoli, domenica 15 settembre 2024 a Napoli, la Procura della Repubblica ha chiesto ... fanpage.it Chiara uccisa da una statuina: minorenne prosciolto per l’età, chiesto processo per i genitoriLa coppia imputata di concorso in omicidio colposo, ma respinge le accuse e chiede che il figlio venga scagionato nel merito ... napoli.repubblica.it Chiara Jaconis, un albero e una targa al liceo Fermi per ricordare la 30enne: «Il suo sorriso è ancora in questi corridoi» facebook