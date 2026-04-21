Negli ultimi giorni, la vicenda di Romelu Lukaku ha occupato ampie pagine di cronaca sportiva, con attenzione anche al suo rientro in città. La situazione ha suscitato discussioni tra i tifosi e i media, mentre il club ha deciso di prendere una posizione chiara sulla questione. La vicenda si è sviluppata in un clima di attesa e curiosità, coinvolgendo vari aspetti legati alla gestione della rosa e alle decisioni di mercato.

Nelle ultime settimane, oltre a parlare di campo, in casa Napoli ha tenuto banco la situazione legata al rientro in città di Romelu Lukaku. Big Rom, durante l’ultima sosta per le nazionali, si era trattenuto più del dovuto in Belgio per poi tornare a all’ombra del Vesuvio solo due giorni fa, prima di ripartire. La società ha scelto di usare il pugno duro: multa salata per il centravanti belga. Napoli, multa per Lukaku: la situazione. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro di Romelu Lukaku con la società azzurra, alla quale erano presenti Giovanni Manna e l’agente del giocatore Federico Pastorello. Le parti hanno raggiunto una tregua, dandosi appuntamento tra un paio di settiman e, con Big Rom che ora ha già fatto ritorno ad Anversa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, telenovela Lukaku: arriva la decisione forte del club

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