Il club di Napoli ha annunciato che, se l’attaccante belga non tornerà in città entro martedì, verrà messo fuori rosa. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e situazioni non risolte con il giocatore, che non si è ancora presentato in sede come previsto. La situazione rimane sospesa, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi nelle prossime ore.

Lukaku Napoli, i partenopei sono pronti a mettere fuori rosa l’attaccante belga nel caso in cui non dovesse rientrare in città entro martedì. Alta tensione all’ombra del Vesuvio: il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli è ufficialmente ai ferri corti. L’attaccante belga, attualmente “rifugiato” in patria, ha ricevuto un aut-aut perentorio dalla dirigenza partenopea. Il messaggio è chiaro: se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì, verrà messo fuori rosa, oltre a vedersi recapitare una pesante sanzione economica. Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku Napoli, è sempre più crisi: la drastica decisione del club partenopeo nei confronti dell’attaccante belga. Le ultimissime

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