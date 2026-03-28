Lukaku Napoli è sempre più crisi | la drastica decisione del club partenopeo nei confronti dell’attaccante belga Le ultimissime
Il club di Napoli ha annunciato che, se l’attaccante belga non tornerà in città entro martedì, verrà messo fuori rosa. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e situazioni non risolte con il giocatore, che non si è ancora presentato in sede come previsto. La situazione rimane sospesa, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi nelle prossime ore.
Lukaku Napoli, i partenopei sono pronti a mettere fuori rosa l’attaccante belga nel caso in cui non dovesse rientrare in città entro martedì. Alta tensione all’ombra del Vesuvio: il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli è ufficialmente ai ferri corti. L’attaccante belga, attualmente “rifugiato” in patria, ha ricevuto un aut-aut perentorio dalla dirigenza partenopea. Il messaggio è chiaro: se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì, verrà messo fuori rosa, oltre a vedersi recapitare una pesante sanzione economica. Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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