Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 23a giornata di Serie A. Vergara e Gutierrez segnano i primi gol in serie A e danno una vittoria importante ai partenopei. La partita si accende subito, con il Napoli che trova il vantaggio, ma la Fiorentina reagisce e trova il pareggio. Alla fine, sono i padroni di casa a conquistare i tre punti, grazie anche alle reti dei giovani. Una domenica da ricordare per il Napoli, che riparte con entusiasmo.

Nel sabato delle prime volte il Napoli supera per 2-1 la Fiorentina, nell’anticipo della 23a giornata di Serie A, grazie ai primi gol in massima serie del giovane Vergara e di Gutierrez. Alla Fiorentina non basta la rete, anche per lui la prima in A, di Solomon per evitare la sconfitta. Tre punti importanti per la squadra di Conte, anche per dare una risposta dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Chelsea. Vergara e Gutierrez stendono la Viola, 3 punti per il Napoli al Maradona? #NapoliFiorentina pic.twitter.comEAIZeBkAsx — Lega Serie A (@SerieA) January 31, 2026 Unica nota stonata della serata l’infortunio al ginocchio nel primo tempo di Di Lorenzo, per il capitano azzurro si teme un lungo stop e sarebbe l’ennesimo di una stagione davvero sfortunata da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez fanno ripartire Conte

Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina al Maradona e conquista tre punti importanti per risollevare un gennaio difficile.

Il Napoli torna a vincere al Maradona, battendo la Fiorentina 2-1.

