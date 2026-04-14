Il presidente del club ha dichiarato che l’ex allenatore non sarà chiamato in nazionale se non subito, sottolineando che il Napoli rappresenta un suo progetto e che senza di lui rischierebbe di essere danneggiato. Recentemente, sono state fatte battute sulla sua identità, definendolo in modo scherzoso con un'onomatopea, e si è parlato delle sue possibili reazioni alle proposte di un suo ritorno.

Abbiamo una nuova definizione di Antonio Conte. Onomatopeica. Fa così: “Baa baa baa baa baa baa baa baa baa”. La “suona” Aurelio De Laurentiis all’inviato del New York Times che lo intervista nella sua villa di Hollywood, la domenica di Pasqua. E dovete declinarla come la colonna sonora di Full Metal Jacket. Lui la fa proprio così, scrive il Nyt: “dondolandosi sulla sedia a ritmo”. “ Questo è Antonio Conte – dice De Laurentiis – Quando lavori per 100 milioni di tifosi, hai un’enorme responsabilità. Non puoi scherzare. Ma i giocatori hanno 17, 18, 21 anni. Sono ragazzi, guidano Ferrari o Aston Martin, quindi possono commettere errori. Perciò devi guidarli con mani ferme.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Conte in Nazionale subito o niente, il Napoli è una sua creatura e così la ucciderebbe”

Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così, l’indiscrezione è clamorosaCon il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha...

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De Laurentiis: "Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente" x.com