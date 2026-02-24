Calcio Napoli De Bruyne a Castel Volturno | spunta una data per il ritorno in campo

Kevin De Bruyne è tornato a Castel Volturno dopo quattro mesi dall'infortunio e dall'intervento chirurgico. La causa è il suo recupero lento, che ha mantenuto il centrocampista lontano dal campo più a lungo del previsto. I tifosi attendono con ansia di vederlo in azione, mentre lo staff tecnico sta preparando il suo rientro. La data potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, in base ai progressi delle sue condizioni.

Il centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall'infortunio e dall'operazione. Il rientro in campo potrebbe avvenire contro Torino o Lecce. Kevin De Bruyne si è rivisto ieri a Castel Volturno, pronto a riprendere il percorso che lo porterà verso il ritorno in campo. Dopo il lungo stop, il centrocampista del Calcio Napoli deve ora completare la fase di riatletizzazione, ultimo passaggio dell'iter di recupero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientro non sarebbe lontano: l'obiettivo è tornare a disposizione tra meno di un mese, con la possibilità di rivederlo in campo contro il Torino o il Lecce.