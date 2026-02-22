Napoli arriverà un vice Di Lorenzo in estate | spunta una nuova pista dall’estero

Il Napoli ha deciso di cercare un vice Di Lorenzo per la prossima estate, a causa di possibili cambiamenti nelle fasce laterali. La società ha già avviato contatti con un difensore straniero, che gioca in un campionato europeo. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare la rosa e garantire una copertura efficace sulla corsia destra. Nei prossimi mesi, si attendono sviluppi ufficiali sulla trattativa e sulla possibile firma.

In attesa di sapere i destini di questa stagione, il Napoli inizia a pianificare già le mosse del prossimo calciomercato. Un ruolo dove gli azzurri potrebbero investire è quello del vice Di Lorenzo, regalando così a Conte un terzino destro in grado di sostituire il capitano azzurro con maggiore efficacia. Secondo Tuttomercatoweb, nella lista azzurra per il ruolo ci sarebbero vari nomi, fra cui quello di Sacha Boey. Nuovo vice Di Lorenzo, i nomi nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, la prospettiva dell’arrivo di un nuovo vice Di Lorenzo in estate sarebbe piuttosto concreta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Dopo Cambiaghi e Juanlu Sánchez, spunta una nuova pista per la fascia del NapoliIl Napoli si muove ancora sul mercato per rinforzare la fascia destra.

