Si aggira con atteggiamento sospetto per le strade di Messina 29enne arrestato per spaccio

Un uomo di 29 anni di Acquedolci è stato fermato a Messina mentre si aggirava con fare sospetto, e subito sono scattate le perquisizioni. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato hashish, cocaina e marijuana, portandolo in manette.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Acquedolci la sera del 10 febbraio. Un ventinovenne del posto è stato fermato e sottoposto a perquisizione, durante la quale sono state rinvenute dosi di hashish, cocaina e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e alcune centinaia di euro, ritenute provento dell'attività illecita. L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei servizi antidroga predisposti dalla Questura di Messina per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile.