Napoli soldi e favori sessuali in cambio di documenti anagrafici | 120 indagati

Un’inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla luce un sistema illecito che avrebbe coinvolto circa 120 persone, legato alla compravendita di documenti anagrafici. Secondo le indagini, alcuni soggetti sarebbero stati coinvolti in attività illecite che prevedevano anche favori sessuali in cambio di documenti. La vicenda riguarda un presunto traffico di documenti e pratiche illecite condotte nella città.

Un’inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla luce un presunto sistema illecito legato alla compravendita di documenti anagrafici, coinvolgendo circa 120 persone. Al centro delle indagini, secondo quanto riportato da Il Mattino e dall’edizione napoletana di Repubblica, ci sarebbe un meccanismo che avrebbe consentito a cittadini stranieri di ottenere carte d’identità e certificati di residenza in maniera irregolare. Tra i principali indagati figurano due ex impiegati delle Municipalità II e III del Comune di Napoli e un cittadino bengalese, ritenuto dagli inquirenti il tramite tra i richiedenti e i pubblici ufficiali. L’uomo avrebbe gestito le pratiche per conto di immigrati – in particolare bengalesi, cinesi, pakistani e romeni – chiedendo somme comprese tra i 100 e i 500 euro per facilitare l’ottenimento dei documenti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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