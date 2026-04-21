Napoli sit-in per l' acqua pubblica Padre Zanotelli si incatena di fronte al Municipio

A Napoli, un sit-in si è svolto davanti al Municipio per chiedere la gestione pubblica dell'acqua. Un uomo si è incatenato di fronte all'edificio, portando con sé uno striscione e protestando contro la privatizzazione del bene comune. Durante la manifestazione, un rappresentante ha ribadito che il riscaldamento globale riduce le riserve di acqua e ha sottolineato l'urgenza di mantenere il controllo pubblico su questa risorsa.

“Avremo sempre meno acqua con il surriscaldamento del pianeta, per cui è fondamentale che questo bene non vada in mano ai privati. Il comune di Napoli è un esempio in Italia in tal senso con l’ azienda speciale Abc (Acqua bene comune), ma siamo preoccupati per la modifica fatta all’articolo 67 dello Statuto comunale che apre le porte all’ingresso dei privati. Chiediamo che entro dicembre 2027 sia rinnovata la gestione dell’acqua ad Abc per altri 30 anni”. Queste le parole di Padre Alex Zanotelli, da anni impegnato nella battaglia a difesa dell’acqua pubblica, che oggi si è incatenato all’esterno di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, per protestare contro la modifica statutaria.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, sit-in per l'acqua pubblica. Padre Zanotelli si incatena di fronte al Municipio Notizie correlate Alex Zanotelli: “Il Consiglio Comunale Napoli spinge l’acqua in mani private”Tempo di lettura: 2 minuti“Ci sono troppe manine che spaventano, e una manina sta portando a un disastro che non si può accettare sull’acqua... “Basta abbracci, ora i fatti”: comitati Acqua pubblica annunciano sit-in sotto Regione CampaniaTempo di lettura: 3 minuti Dal Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato: Dopo le promesse in... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Giù le mani dall’acqua di Napoli: sit-in a Palazzo San Giacomo contro le modifiche ad ABC. Napoli, sit-in per l'acqua pubblica. Padre Zanotelli si incatena di fronte al Municipio(LaPresse) Avremo sempre meno acqua con il surriscaldamento del pianeta per cui è fondamentale che questo bene non vada in mano ai privati. Il comune di Napoli è un esempio in Italia in tal senso con ... stream24.ilsole24ore.com Padre Alex Zanotelli a Bolzano promuove l'obiezione di coscienzaAppello ai giovani affinché dichiarino ai comuni l'indisponibilità a servire nelle forze armate anche in caso di urgenza. E sui tentativi di tregua in Iran: la speranza viene solo dalla mobilitazione ... rainews.it