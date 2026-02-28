I comitati Acqua pubblica annunciano un sit-in davanti alla Regione Campania, dopo le promesse di Roberto Fico fatte durante la campagna elettorale e l’abbraccio con padre Alex Zanotelli. In un comunicato del Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica, viene ribadito che è arrivato il momento di passare dai discorsi alle azioni concrete, lasciando da parte gli abbracci e concentrandosi sui fatti.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato: Dopo le promesse in campagna elettorale di Roberto Fico, suggellate dall’abbraccio con padre Alex Zanotelli, è arrivata l’ora di passare dalle parole ai fatti. Il presidente della Regione ha dichiarato più volte che la gestione delle risorse idriche della Campania deve essere interamente pubblica, senza alcuna partecipazione dei privati. I comitati per l’acqua pubblica chiedono adesso a Fico di dare seguito alle promesse per non regalare la preziosa risorsa ai privati ed ai fondi d’investimento, in totale disprezzo della volontà popolare di 26 milioni d’italiani e del referendum del 2011. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Basta abbracci, ora i fatti”: comitati Acqua pubblica annunciano sit-in sotto Regione Campania

