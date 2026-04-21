Un rappresentante del mondo dell’associazionismo ha accusato il Consiglio Comunale di Napoli di favorire la privatizzazione del servizio idrico. Durante un intervento pubblico, ha affermato che diverse influenze esterne stanno spingendo verso un passaggio alle mani private, rischiando di compromettere la gestione pubblica dell’acqua. L’intervento ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di vari gruppi politici e cittadini presenti alla discussione.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ci sono troppe manine che spaventano, e una manina sta portando a un disastro che non si può accettare sull’acqua pubblica”. Così padre Alex Zanotelli ha dato il via alla protesta del coordinamento campano dei comitati per l ‘Acqua Pubblica all’esterno del Comune di Napoli. Il destinatario della protesta è il Consiglio Comunale che “ha votato a favore – spiega Zanotelli – di queste riforme per l’Abc. Alberto Lucarelli (docente e attivista sul tema dell’acqua pubblica, ndr) ha infatti visto qualcosa di scritto a mano aggiunto alla fine della proposta. Questo ci spinge a insistere e a difendere l’Abc in un momento gravissimo in cui avremo sempre meno acqua e quindi diventa fondamentale che l’acqua non vada ai privati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alex Zanotelli: “Il Consiglio Comunale Napoli spinge l’acqua in mani private”

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